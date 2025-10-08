Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры

    • 08 октября, 2025
    • 13:05
    Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры

    В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялись первые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В ходе встречи, проходившей с участием представителей различных управлений, определены направления двустороннего сотрудничества. Также подготовлен проект плана двустороннего сотрудничества на 2026 год.

    Наряду с этим, на основе презентаций, представленных обеими сторонами, приведены подробные сведения о структуре министерств обороны двух стран и проводимых реформах.

    "На встрече выражена уверенность в том, что совместное военное сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным для обеих стран", - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.

