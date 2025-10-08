Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялись первые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи, проходившей с участием представителей различных управлений, определены направления двустороннего сотрудничества. Также подготовлен проект плана двустороннего сотрудничества на 2026 год.

Наряду с этим, на основе презентаций, представленных обеими сторонами, приведены подробные сведения о структуре министерств обороны двух стран и проводимых реформах.

"На встрече выражена уверенность в том, что совместное военное сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным для обеих стран", - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.