Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры
- 08 октября, 2025
- 13:05
В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялись первые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе встречи, проходившей с участием представителей различных управлений, определены направления двустороннего сотрудничества. Также подготовлен проект плана двустороннего сотрудничества на 2026 год.
Наряду с этим, на основе презентаций, представленных обеими сторонами, приведены подробные сведения о структуре министерств обороны двух стран и проводимых реформах.
"На встрече выражена уверенность в том, что совместное военное сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным для обеих стран", - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.