İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şəmkirdə 13 yaşlı uşaq avtomobil qaldırıcısının altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:11
    Şəmkirdə 13 yaşlı uşaq avtomobil qaldırıcısının altında qalaraq ölüb

    Şəmkirdə 13 yaşlı yeniyetmə qaldırıcının altında qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, 2012-ci il təvəllüdlü İsa Qasımov yaşadığı evin həyətində yerləşən çardağın altında atasına məxsus avtomobilin ön sol təkərini dəyişən zaman qaldırıcının qəfil sürüşməsi nəticəsində başı avtomobilin altında qalıb.

    İsa Qasımov aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir.

    Şəmkir avtomobil

    Son xəbərlər

    10:14

    Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini bu həftə qəbul edə bilər

    Digər ölkələr
    10:08

    "Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb

    Futbol
    10:03

    Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:03

    Səbinə Əliyeva "Uşaq Hüquqları Aylığı"nın elan olunması ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:03

    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcək

    Energetika
    09:56
    Foto

    "Birlik - 2025": Azərbaycan hərbçiləri 4 ölkə ilə birgə sərhəd mühafizəsi üzrə fəaliyyətlər icra edirlər

    Hərbi
    09:54

    "Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyat işlərinə dekabrda başlanılacaq

    Energetika
    09:51

    Şaxta Baba şokdadır: "Birmarket" lotereyası başlayır!

    Maliyyə
    09:49

    İngiltərə təmsilçisi Premyer Liqada klub rekorduna imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti