Şəmkirdə 13 yaşlı uşaq avtomobil qaldırıcısının altında qalaraq ölüb
Hadisə
- 20 oktyabr, 2025
- 09:11
Şəmkirdə 13 yaşlı yeniyetmə qaldırıcının altında qalıb.
"Report" xəbər verir ki, 2012-ci il təvəllüdlü İsa Qasımov yaşadığı evin həyətində yerləşən çardağın altında atasına məxsus avtomobilin ön sol təkərini dəyişən zaman qaldırıcının qəfil sürüşməsi nəticəsində başı avtomobilin altında qalıb.
İsa Qasımov aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir.
