В Шамкире подростка придавило автомобилем во дворе дома
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 10:21
В Шамкире 13-летний подросток погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, трагедия произошла во дворе частного дома, когда Иса Гасымов (2012 г.р.) пытался заменить переднее колесо автомобиля своего отца.
Домкрат, на котором стоял автомобиль, внезапно сорвался, и транспортное средство придавило ребенка.
От полученных травм он скончался.
По факту в прокуратуре Шамкирского района проводится расследование.
