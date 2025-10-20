В Шамкире подростка придавило автомобилем во дворе дома

Грузия и Израиль подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере В регионе

Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке Сарай Происшествия

В Армении задержали мэра Гюмри В регионе

Назван новый главный тренер "Азерйол" Командные

Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены завтра Социальная защита

Цена золота повысилась более чем на 1% Финансы

Фото Азербайджанские военные отрабатывают охрану границы на совместных учениях в Самарканде Армия

Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением "Месяца прав детей" Внутренняя политика