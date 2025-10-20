Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Шамкире подростка придавило автомобилем во дворе дома

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 10:21
    В Шамкире подростка придавило автомобилем во дворе дома

    В Шамкире 13-летний подросток погиб в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, трагедия произошла во дворе частного дома, когда Иса Гасымов (2012 г.р.) пытался заменить переднее колесо автомобиля своего отца.

    Домкрат, на котором стоял автомобиль, внезапно сорвался, и транспортное средство придавило ребенка.

    От полученных травм он скончался.

    По факту в прокуратуре Шамкирского района проводится расследование.

    Шамкир несчастный случай
    Şəmkirdə 13 yaşlı uşaq avtomobil qaldırıcısının altında qalaraq ölüb

    Последние новости

    10:50

    Грузия и Израиль подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере

    В регионе
    10:49

    Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке Сарай

    Происшествия
    10:46

    В Армении задержали мэра Гюмри

    В регионе
    10:42

    Назван новый главный тренер "Азерйол"

    Командные
    10:39

    Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    10:38

    Цена золота повысилась более чем на 1%

    Финансы
    10:35
    Фото

    Азербайджанские военные отрабатывают охрану границы на совместных учениях в Самарканде

    Армия
    10:32

    Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением "Месяца прав детей"

    Внутренняя политика
    10:28

    Германия намерена заказать у США 15 истребителей F-35

    Другие страны
    Лента новостей