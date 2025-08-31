Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıb
Hadisə
- 31 avqust, 2025
- 18:13
Qəbələdə ağır yol qəzası olub.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında Ağdaş-Zarağan avtomobil yolunun Qəbələ rayonunun Soltannuxa kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, 34 yaşlı Polad Ağababayev xəsarət alıb, onun oğlu, 11 yaşlı Z.Ağababayev isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, faktla bağlı ərazi üzrə polis orqanında cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
18:27
İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
18:13
Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıbHadisə
17:59
KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcəkDigər ölkələr
17:38
"Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edibKomanda
17:34
Video
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblərXarici siyasət
17:33
Putin Çində Paşinyanla görüşübDigər ölkələr
17:29
"Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıbFutbol
17:17
Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdırDigər ölkələr
17:05