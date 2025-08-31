В Габале в ДТП погиб 11-летний подросток

В вечерние часы на участке трассы Агдаш-Зараган, проходящем через территорию села Солтаннуха Габалинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате потери управления водителем автомобиль марки Opel перевернулся.

Водитель транспортного средства 34-летний Полад Агабабаев пострадал, а его сын 11-летний З.Агабабаев скончался на месте происшествия от полученных травм.

В региональной группп пресс-службы МВД в ответ на запрос Report сообщили, что по факту в региональном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.