    В Габале в ДТП погиб 11-летний подросток

    Происшествия
    31 августа, 2025
    18:28
    В Габале в ДТП погиб 11-летний подросток

    В вечерние часы на участке трассы Агдаш-Зараган, проходящем через территорию села Солтаннуха Габалинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате потери управления водителем автомобиль марки Opel перевернулся.

    Водитель транспортного средства 34-летний Полад Агабабаев пострадал, а его сын 11-летний З.Агабабаев скончался на месте происшествия от полученных травм.

    В региональной группп пресс-службы МВД в ответ на запрос Report сообщили, что по факту в региональном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

