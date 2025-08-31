В Габале в ДТП погиб 11-летний подросток
Происшествия
- 31 августа, 2025
- 18:28
В вечерние часы на участке трассы Агдаш-Зараган, проходящем через территорию села Солтаннуха Габалинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате потери управления водителем автомобиль марки Opel перевернулся.
Водитель транспортного средства 34-летний Полад Агабабаев пострадал, а его сын 11-летний З.Агабабаев скончался на месте происшествия от полученных травм.
В региональной группп пресс-службы МВД в ответ на запрос Report сообщили, что по факту в региональном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
20:06
В поселке Бина произошел пожар в теплицеПроисшествия
19:55
Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежомДругие страны
19:35
Посольство Британии в Египте временно закрылосьДругие страны
19:35
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два разаЭкология
19:10
Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношенияВ регионе
19:06
Премьер Лига: "Карабах" одержал первую победу в текущем сезонеФутбол
18:56
Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"Формула 1
18:49
Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке побережья в БильгяЭкология
18:47