Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в праздничные дни в ДТП погибли 8, пострадали 6 человек

    Происшествия
    • 05 января, 2026
    • 16:00
    В Азербайджане в праздничные дни в ДТП погибли 8, пострадали 6 человек

    В Азербайджане в праздничные дни (с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, еще шестеро пострадали.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

    Согласно информации, большинство инцидентов были связаны со столкновениями транспортных средств и наездами на препятствия.

    В результате столкновений в Насиминском и Гёйчайском районах и наездов на препятствия в Геранбойском и Астаринском районах погибли 6, пострадали 5 человек.

    В Хазарском и Ясамальском районах Баку также зафиксированы случаи наездов на пешеходов и велосипедистов. В результате этих происшествий 2 человека погибли, 1 пострадал.

    ДТП праздники дорожная полиция наез на пешеходов
    Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıb

    Последние новости

    17:07

    В Сальяне скончался 11-летний ребенок

    Происшествия
    17:06

    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Финансы
    17:01

    В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

    В регионе
    16:52

    Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

    Инфраструктура
    16:52
    Видео

    Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка

    Другие страны
    16:45
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Внутренняя политика
    16:35

    БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

    Внешняя политика
    16:33

    В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента

    Другие страны
    16:29

    Мацей Берестецки: Украина первый транш кредита ЕС получит во втором квартале 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей