В Азербайджане в праздничные дни в ДТП погибли 8, пострадали 6 человек

В Азербайджане в праздничные дни (с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, еще шестеро пострадали.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Согласно информации, большинство инцидентов были связаны со столкновениями транспортных средств и наездами на препятствия.

В результате столкновений в Насиминском и Гёйчайском районах и наездов на препятствия в Геранбойском и Астаринском районах погибли 6, пострадали 5 человек.

В Хазарском и Ясамальском районах Баку также зафиксированы случаи наездов на пешеходов и велосипедистов. В результате этих происшествий 2 человека погибли, 1 пострадал.