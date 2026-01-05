Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 16:23
    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ - ОБНОВЛЕНО

    Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Отметим, что Малюк сделал заявление о своей отставке после встречи с Зеленским.

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк официально объявил о своей отставке с поста руководителя главного разведывательного ведомства страны.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию подтвердила СБУ в своем официальном заявлении.

    Малюк, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что останется в работать в СБУ и будет работать над реализацией спецопераций.

    "Ухожу с поста председателя. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", - заявил он.

    Причины отставки Малюка не сообщаются. Также пока нет информации о его возможном преемнике на этом ключевом для национальной безопасности посту.

    Вместе с тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Василию Малюку возглавить новое ключевое направление в СБУ, связанное с операциями против РФ.

    "Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе", - отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

    Зеленский объяснил подобное назначение опытом Малюка и заявил о необходимости увеличить количество проводимых спецопераций против России.

    "Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", - добавил глава государства.

    Малюк руководил СБУ с июля 2022 года.

    СБУ Украина отставка Василий Малюк
    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri səlahiyyətlərini Yevgeni Xmara icra edəcək - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:07

    В Сальяне скончался 11-летний ребенок

    Происшествия
    17:06

    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Финансы
    17:01

    В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

    В регионе
    16:52

    Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

    Инфраструктура
    16:52
    Фото

    Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка

    Другие страны
    16:45
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Внутренняя политика
    16:35

    БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

    Внешняя политика
    16:33

    В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента

    Другие страны
    16:29

    Мацей Берестецки: Украина первый транш кредита ЕС получит во втором квартале 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей