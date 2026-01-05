Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Отметим, что Малюк сделал заявление о своей отставке после встречи с Зеленским.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк официально объявил о своей отставке с поста руководителя главного разведывательного ведомства страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию подтвердила СБУ в своем официальном заявлении.

Малюк, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что останется в работать в СБУ и будет работать над реализацией спецопераций.

"Ухожу с поста председателя. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", - заявил он.

Причины отставки Малюка не сообщаются. Также пока нет информации о его возможном преемнике на этом ключевом для национальной безопасности посту.

Вместе с тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Василию Малюку возглавить новое ключевое направление в СБУ, связанное с операциями против РФ.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе", - отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский объяснил подобное назначение опытом Малюка и заявил о необходимости увеличить количество проводимых спецопераций против России.

"Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", - добавил глава государства.

Малюк руководил СБУ с июля 2022 года.