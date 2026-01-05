Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri istefa verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:43
    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Vasili Malyuk vəzifəsindən istefa verdiyini rəsmi olaraq açıqlayıb.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, informasiyanı Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti öz rəsmi bəyanatında təsdiqləyib.

    Qeyd olunub ki, o, quruma 2022-ci ilin iyul ayından rəhbərlik edirdi.

    Məlumat yenilənir

