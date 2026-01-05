Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri istefa verib
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 15:43
Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Vasili Malyuk vəzifəsindən istefa verdiyini rəsmi olaraq açıqlayıb.
"Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, informasiyanı Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti öz rəsmi bəyanatında təsdiqləyib.
Qeyd olunub ki, o, quruma 2022-ci ilin iyul ayından rəhbərlik edirdi.
Məlumat yenilənir
