Президент: Наши христианские соотечественники не жалеют усилий во имя процветания Азербайджана

В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к православной христианской общине Азербайджана по случаю священного праздника Рождества.

Глава государства отметил, что, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность.

"Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана", - сказал президент.