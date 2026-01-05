Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 16:16
    Президент: Наши христианские соотечественники не жалеют усилий во имя процветания Азербайджана

    В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к православной христианской общине Азербайджана по случаю священного праздника Рождества.

    Глава государства отметил, что, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность.

    "Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана", - сказал президент.

    Ильхам Алиев обращение православная христианская община
    Prezident: Xristian həmvətənlərimiz ümumi evimiz Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə səylərini əsirgəmirlər
    President: Today, in Azerbaijan, known for its rich traditions of tolerance, everyone can express their cultural identity

