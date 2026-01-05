Вашингтон выполнил просьбу Мадуро

После безупречно проведенной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро мировое сообщество впало в состояние оцепенения. Для многих это выглядело как беспрецедентный случай - прямой силовой захват действующего главы суверенного государства и его переправка в США.

Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно: ничего принципиально нового здесь нет. В 1989 году США уже провернули аналогичную операцию - в Панаме, когда был захвачен ее фактический лидер Мануэль Норьега и вывезен в Соединенные Штаты для суда по обвинениям в наркоторговле. Тогда это объяснялось защитой демократии и борьбой с наркотиками. Сегодня риторика обновилась, но инструментарий остался прежним.

Примечательно и другое. Всего за несколько месяцев до этой операции Нобелевская премия мира была присуждена венесуэльской политической активистке Марии Корине Мачадо - символу сопротивления режиму Мадуро. На фоне этого многие ожидали бурной реакции Дональда Трампа, который сам неоднократно и весьма настойчиво намекал на собственные нобелевские амбиции. Однако президент США отреагировал неожиданно спокойно. Ни резких заявлений, ни язвительных комментариев. Такое хладнокровие выглядело признаком того, что венесуэльский вопрос для Белого дома уже был решен. Глава Белого дома и не скрывал, что операция по похищению (по словам Трампа "похищение" правильный термин – ред.) Мадуро готовилась несколько месяцев, американские военные знали распорядок венесуэльского президента. Даже если бы Мадуро удалось спрятаться в "стальной комнате", по мнению Трампа, это не спасло бы венесуэльского президента, его бы достали из нее за 1 минуту.

Последняя остановка водителя автобуса

Николас Мадуро, проделавший путь от рядового партийного функционера и водителя автобуса до главы богатейшей нефтью страны, в очередной раз подтверждает старую истину: самые неординарные главы государств нередко выходят из самых обыкновенных профессий. История знает немало подобных примеров - от офтальмолога Башара Асада до офицера-связиста Муаммара Каддафи. При этом такая неординарность не является гарантией того, что они усидят на посту главы государства.

Правление Мадуро в 2013-2025 годах стало наглядной демонстрацией "жизнеспособности" социалистического государства. Приняв страну, разбогатевшую на нефтяных доходах при Уго Чавесе, он довел ее до конечной остановки: пустые полки магазинов, валюта, стоящая дешевле туалетной бумаги, гуманитарный кризис, криминальные войны и фактическая диктатура. Поэтому вчера в Венесуэле население вовсю радовалось такому уходу Мадуро.

Чем мешал Мадуро Вашингтону?

Так зачем же Соединенные Штаты пошли на столь радикальный шаг - похитили президента суверенной страны и отправили его под суд? Начнем с того, что Мадуро давно и системно переходил дорогу Вашингтону. Его экономическая политика привела к гиперинфляции, коллапсу институтов и взрывному росту наркотрафика, что вызвало крупнейший миграционный кризис в истории региона. Около 7,9 млн венесуэльцев покинули страну, порядка миллиона из них осели в США.

При этом речь шла не только о беженцах. Разрушение государственных структур открыло окно возможностей для криминальных сетей, что напрямую ударило по американской внутренней безопасности. В логике доктрины Монро подобный хаос в "заднем дворе" США считался недопустимым и Трамп решил избавиться от этого хаоса.

Второй фактор - нефть. Режим Мадуро активно манипулировал нефтяными доходами, выстраивая непрозрачные схемы с государственными и подставными компаниями, перенаправляя потоки через третьи страны и игнорируя решения американских судов о компенсациях за экспроприированные активы. Проще говоря, Каракас не просто национализировал, он играл в одностороннюю игру, где Вашингтону отводилась роль спонсора без права голоса. В сочетании с политическим флиртом с Китаем и Россией это стало последней каплей для Вашингтона. Поэтому одним из первых заявлений Трампа после операции в Венесуэле было то, что американские нефтяные компании вернутся в эту страну.

Архитектор гильотины Мадуро

Несмотря на распространенное мнение, венесуэльская операция не являлась спонтанным решением Дональда Трампа. Ключевую роль в ней сыграл госсекретарь Марко Рубио: сын кубинских эмигрантов и один из самых убежденных антикоммунистов американского истеблишмента.

Для Рубио Венесуэла не абстрактный нефтяной актив, а повторение кубинского сценария: социализм, репрессии и союз с внешними противниками США. Еще в бытность сенатором он последовательно продвигал санкции против режима Мадуро, а в 2019 году стал одним из архитекторов признания Хуана Гуайдо временным президентом.

Во второй срок Трампа влияние Рубио усилилось. Став госсекретарем и временно исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности, он фактически курировал венесуэльское направление. Усиление блокады, дипломатическое давление и, в конечном итоге, силовой сценарий - все это происходило при его активном участии.

"Придите и возьмите меня!"

В ноябре 2025 года Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ захватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме. Ожидается, что сегодня ему предъявят официальные обвинения и Мадуро может грозить до четырех пожизненных сроков.

Большинство аналитиков сходятся во мнении: без помощи изнутри операция была бы невозможна. Ирония в том, что сам Мадуро не раз публично бросал вызов и провоцировал Вашингтон: "Придите и возьмите меня". В итоге США выполнили просьбу Мадуро - пришли, быстро его взяли и ушли. И уложились менее чем в 4 часа.

Временным лидером Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес, быстро давшая понять, что готова к переговорам. Правда она выступила с заявлениями в поддержку Мадуро, но это так, для отвода глаз. Понятно, что США не вернут Мадуро обратно в Венесуэлу. Ближайший союзник Венесуэлы - Россия дала ожидаемую реакцию: МИД назвал захват "вооружённой агрессией" и нарушением суверенитета, потребовав освобождения Мадуро. В ответ Марко Рубио саркастично заметил, что у России и так хватает дел в Украине, и больше риторической поддержки от Москвы в Вашингтоне не ждали. А своему российскому коллеге Сергею Лаврову он передал: "Сергей, с Рождеством!".

История с Мадуро стала не просто концом одного режима. Это напоминание о том, что на "заднем дворе" США правила редко меняются - меняются лишь формулировки и даты в учебниках истории.