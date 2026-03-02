Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В КМЦ в феврале с отравлением поступили 88 человек

    Здоровье
    • 02 марта, 2026
    • 11:07
    В КМЦ в феврале с отравлением поступили 88 человек

    В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в феврале текущего года госпитализированы 88 человек с подозрением на отравление.

    Об этом Report сообщили в КМЦ.

    По данным центра, 33 пациента поступили с отравлением лекарственными препаратами, 23 - уксусной кислотой, 15 - угарным газом. Еще 4 человека отравились крысиным ядом (родентицидом), 4 - в результате аллергических реакций, 3 - алкогольными напитками, 3 - едкими растворами, по одному случаю зафиксировано отравление растворителем, фосфорорганическими соединениями и анафилактический шок.

    В удовлетворительном состоянии 82 пациента были выписаны на амбулаторное лечение. Спасти шестерых человек не удалось. Основными причинами летальных исходов стали отравление лекарствами, спиртными напитками и уксусной кислотой.

    Клинический медицинский центр отравление летальный исход
    Azərbaycanda ötən ay 88 nəfər zəhərlənib, altısı ölüb

    Последние новости

    12:00

    Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

    Другие страны
    11:58

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    11:58

    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:55

    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:54

    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    11:53

    СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:52

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    11:48

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    11:33

    МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

    Внутренняя политика
    Лента новостей