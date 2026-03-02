В КМЦ в феврале с отравлением поступили 88 человек

В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в феврале текущего года госпитализированы 88 человек с подозрением на отравление.

Об этом Report сообщили в КМЦ.

По данным центра, 33 пациента поступили с отравлением лекарственными препаратами, 23 - уксусной кислотой, 15 - угарным газом. Еще 4 человека отравились крысиным ядом (родентицидом), 4 - в результате аллергических реакций, 3 - алкогольными напитками, 3 - едкими растворами, по одному случаю зафиксировано отравление растворителем, фосфорорганическими соединениями и анафилактический шок.

В удовлетворительном состоянии 82 пациента были выписаны на амбулаторное лечение. Спасти шестерых человек не удалось. Основными причинами летальных исходов стали отравление лекарствами, спиртными напитками и уксусной кислотой.