İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2025
    • 21:29
    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Oğuz rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Bayan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, rayonun Baş Daşağıl kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Sadəddin Tahir oğlu Abdulhəmidov yolu keçərkən avtomobil onu vurub.

    S.Abdulhəmidov hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Oğuz Piyada vurulması Ölüm
    Foto
    В Огузе автомобиль насмерть сбил 46-летнего пешехода

    Son xəbərlər

    22:54
    Foto
    Video

    Ərdoğan ABŞ-yə səfər edib

    Region
    22:38
    Foto

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə 5 medal qazanıblar

    Fərdi
    22:31

    "Arsenal" əlavə vaxtda "Mançester Siti"yə məğlubiyyətdən xilas olub

    Futbol
    22:09

    Tramp: Qəzzada baş verənlər fəlakətdir

    Digər ölkələr
    21:55

    Netanyahu: Fələstinin tanınmasına qarşı mübarizə aparacağıq

    Digər
    21:29
    Foto

    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:29

    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Maraqlı
    21:28

    Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    21:22

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Xorvatiyada dünya ikincisi olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti