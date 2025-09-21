Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 21 sentyabr, 2025
- 21:29
Oğuz rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Bayan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, rayonun Baş Daşağıl kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Sadəddin Tahir oğlu Abdulhəmidov yolu keçərkən avtomobil onu vurub.
S.Abdulhəmidov hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
22:54
Foto
Video
Ərdoğan ABŞ-yə səfər edibRegion
22:38
Foto
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə 5 medal qazanıblarFərdi
22:31
"Arsenal" əlavə vaxtda "Mançester Siti"yə məğlubiyyətdən xilas olubFutbol
22:09
Tramp: Qəzzada baş verənlər fəlakətdirDigər ölkələr
21:55
Netanyahu: Fələstinin tanınmasına qarşı mübarizə aparacağıqDigər
21:29
Foto
Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürübHadisə
21:29
İlin son Günəş tutulması başlayıbMaraqlı
21:28
Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıbFutbol
21:22