В Огузе автомобиль насмерть сбил 46-летнего пешехода
Происшествия
- 21 сентября, 2025
- 21:48
В селе Баян Огузского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает северозападное бюро Report, автомобиль на магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки сбил переходившего дорогу жителя села Баш Дашагыл Садеддина Тахир оглу Абдулгамидова (1979 г.р.).
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
