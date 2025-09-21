Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Происшествия
    • 21 сентября, 2025
    • 21:48
    В Огузе автомобиль насмерть сбил 46-летнего пешехода

    В селе Баян Огузского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

    Как сообщает северозападное бюро Report, автомобиль на магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки сбил переходившего дорогу жителя села Баш Дашагыл Садеддина Тахир оглу Абдулгамидова (1979 г.р.).

    Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

