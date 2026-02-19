Сенаме Кофи Агбоджину: Современные технологии выводят тему колониализма на глобальный уровень

Наличие современных технологий открывает новые возможности для обсуждения и осмысления последствий колониализма на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил антрополог, член правления Musée National des Civilisations Noires, основатель платформы L"Africaine D"Architecture (Того) Сенаме Кофи Агбоджину на проходящей в Баку конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

Он выразил благодарность Бакинской инициативной группе за организацию мероприятия и за акцентирование внимания на теме колонизации и ее долгосрочных последствий.

По словам антрополога, вопрос колониализма остается крайне чувствительным, и говорить о нем всегда непросто. "Мы по-прежнему сталкиваемся с колониальной проблемой. Однако сегодня, благодаря технологическим возможностям, мы можем выносить эти вопросы на международный уровень и открыто говорить о них всему миру", - отметил он.

Сенаме Кофи Агбоджину подчеркнул, что проблема колониализма тесно связана с вопросами международного права и глобального неравенства. По его словам, это сложный и многослойный процесс, последствия которого продолжают оказывать влияние на развитие стран и народов.