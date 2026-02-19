Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Главой ГКНБ Кыргызстана назначен Жумгалбек Шабданбеков

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 09:56
    Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

    Другим указом Урматбек Шамырканов назначен министром чрезвычайных ситуаций.

    Отметим, что ранее Жапаров отстранил от должности председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Президент заявил, что причиной отставки главы Госкомитета послужила попытка отдельных политиков поделить депутатов парламента на команду Ташиева и команду главы государства.

