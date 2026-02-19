Главой ГКНБ Кыргызстана назначен Жумгалбек Шабданбеков
В регионе
19 февраля, 2026
09:56
Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.
Другим указом Урматбек Шамырканов назначен министром чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что ранее Жапаров отстранил от должности председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Президент заявил, что причиной отставки главы Госкомитета послужила попытка отдельных политиков поделить депутатов парламента на команду Ташиева и команду главы государства.
