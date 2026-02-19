Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edib
Region
- 19 fevral, 2026
- 10:02
Jumqalbek Şabdanbekov Qırğızıstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri təyin edilib.
"Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Sadır Japarov imzalayıb.
Başqa bir fərmanla Urmatbek Şamırkanov fövqəladə hallar naziri təyin edilib.
