İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Qazaxıstan Ali Məhkəmələri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:37
    Azərbaycan və Qazaxıstan Ali Məhkəmələri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Azərbaycanda səfərdə olan Qazaxıstan Ali Məhkəmə Şurasının sədri Dmitriy Malaxovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Ali Məhkəmədə olub.

    Bu barədə "Report"a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qonaqları salamlayan Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov Azərbaycan və Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə, o cümlədən məhkəmə-hüquq sistemində uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb.

    Qonaqlara ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları, bu sahədə tətbiq edilən yeniliklər və Ali Məhkəmənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında məhkəmə sahəsində əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi, birgə seminar və təlimlərin təşkili, eləcə də təcrübə mübadiləsi proqramlarının həyata keçirilməsi gələcək əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verir.

    Qazaxıstan Ali Məhkəmə Şurasının sədri Dmitriy Malaxov səmimi qəbula görə təşəkkür edərək, Azərbaycanla hüquq və ədalət sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin hər iki ölkənin məhkəmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcəyini bildirib.

    Görüş çərçivəsində ədalət mühakiməsinin təkmilləşdirilməsi, iki dövlətin məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ilə Qazaxıstan Respublikasının Ali Məhkəmə Şurası arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Sonra qonaqlar Ali Məhkəmənin inzibati binası ilə tanış olublar.

    Ali Məhkəmə Qazaxıstan İnam Kərimov

    Son xəbərlər

    17:42

    EBRD Azərbaycana "yaşıl iqtisadiyyat"ın maliyyələşdirilməsi proqramı üçün 100 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır

    Maliyyə
    17:37

    Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin rəsmi açılışı olub

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan Ali Məhkəmələri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Hadisə
    17:31

    "Mançester Siti" müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb

    Futbol
    17:24

    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb

    Energetika
    17:22

    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək

    Region
    17:18

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirir

    Maliyyə
    17:14

    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti