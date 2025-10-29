Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере правосудия и обмен опытом между судебными органами двух стран.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи в Баку председателя Верховного суда Азербайджана Инама Керимова и казахстанской делегации во главе с председателем Высшего Судебного Совета Казахстана Дмитрия Малахова.

И Керимов отметил успешное развитие партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в то числе в судебно-правовой отрасли.

Д.Малахов подчеркнул, что укрепление сотрудничества в области права и юстиции будет способствовать совершенствованию судебных систем обеих стран.