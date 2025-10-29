Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Происшествия
    • 29 октября, 2025
    • 18:10
    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере правосудия и обмен опытом между судебными органами двух стран.

    Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи в Баку председателя Верховного суда Азербайджана Инама Керимова и казахстанской делегации во главе с председателем Высшего Судебного Совета Казахстана Дмитрия Малахова.

    И Керимов отметил успешное развитие партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в то числе в судебно-правовой отрасли.

    Д.Малахов подчеркнул, что укрепление сотрудничества в области права и юстиции будет способствовать совершенствованию судебных систем обеих стран.

