Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли
Происшествия
- 29 октября, 2025
- 18:10
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в сфере правосудия и обмен опытом между судебными органами двух стран.
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи в Баку председателя Верховного суда Азербайджана Инама Керимова и казахстанской делегации во главе с председателем Высшего Судебного Совета Казахстана Дмитрия Малахова.
И Керимов отметил успешное развитие партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в то числе в судебно-правовой отрасли.
Д.Малахов подчеркнул, что укрепление сотрудничества в области права и юстиции будет способствовать совершенствованию судебных систем обеих стран.
Последние новости
18:54
Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с АзербайджаномБизнес
18:52
В соцсетях запущены страницы WUF13Внешняя политика
18:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента РумынииВнешняя политика
18:44
Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сетиДругие страны
18:42
Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в УкраинеДругие страны
18:31
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета УкраиныВ регионе
18:28
Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от БрюсселяВ регионе
18:10
Фото
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отраслиПроисшествия
18:10