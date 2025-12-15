WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:54
    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanova 2025-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Komanda.az" saytının jurnalistlər arasında keçirdiyi ənənəvi sorğuda 53 yaşlı mütəxəssis digər namizədləri böyük fərqlə qabaqlayaraq birinci olub.

    Q.Qurbanov 63 jurnalistin qatıldığı sorğuda 58 səs toplayıb. Bununla da o, 15-ci dəfə Azərbaycanın ən yaxşı məşqçisi adını qazanıb.

    Sorğuda iştirak edənlərdən ikisi son mövzümdə "Sabah"a ölkə kubokunu qazandıran Vasili Berezutskiyə, biri "Zirə"nin "sükanı arxasında" olan Rəşad Sadıqova, biri "Araz-Naxçıvan"ın çalışdırıcısı Elmar Baxşıyevə, biri isə milli komandanın və "Şamaxı"nın baş məşqçisi Ayxan Abbasova səs verib.

    Qurban Qurbanov "Qarabağ" klubu ən yaxşı baş məşqçi ayxan abbasov Elmar Baxşıyev Rəşad Sadıqov

    Son xəbərlər

    12:01

    Qurban Qurbanov: "Bu döyüşə girmişiksə, sona qədər mübarizə aparacağıq"

    Futbol
    12:00

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    11:58
    Foto

    "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinə yekun vurulub

    Media
    11:57

    "Mənəviyyat" fənninin tədrisi və eyni adda dərslik hazırlanması təklif olunub

    Din
    11:55

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 4 %-ə yaxın artıb

    İKT
    11:54
    Foto

    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub

    Futbol
    11:52

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    11:45
    Video

    DTX: Balakənin sabiq icra başçısının cinayət əməlləri ifşa olunub

    Daxili siyasət
    11:43

    AMB 9 ayda ölkəyə və ölkədən investisiya qoyuluşunun məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti