Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года
Футбол
- 15 декабря, 2025
- 12:12
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года по версии журналистов.
Как сообщает Report, в традиционном опросе сайта Komanda.az 53-летний специалист уверенно опередил остальных кандидатов.
В голосовании приняли участие 63 журналиста, из которых 58 отдали свои голоса Гурбанову. Таким образом, он в 15-й раз удостоен звания лучшего тренера Азербайджана.
Остальные голоса распределились между Василием Березуцким ("Сабах"), Рашадом Садыговым ("Зиря"), Эльмаром Бахшиевым ("Араз-Нахчыван") и Айханом Аббасовым (национальная сборная и "Шамахы").
