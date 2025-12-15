Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года

    Футбол
    • 15 декабря, 2025
    • 12:12
    Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года

    Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года по версии журналистов.

    Как сообщает Report, в традиционном опросе сайта Komanda.az 53-летний специалист уверенно опередил остальных кандидатов.

    В голосовании приняли участие 63 журналиста, из которых 58 отдали свои голоса Гурбанову. Таким образом, он в 15-й раз удостоен звания лучшего тренера Азербайджана.

    Остальные голоса распределились между Василием Березуцким ("Сабах"), Рашадом Садыговым ("Зиря"), Эльмаром Бахшиевым ("Араз-Нахчыван") и Айханом Аббасовым (национальная сборная и "Шамахы").

    Гурбан Гурбанов лучший главный тренер опрос журналисты
    Фото
    Qurban Qurbanova ilin ən yaxşı baş məşqçisi mükafatı təqdim olunub
    Фото
    Qarabag coach Gurban Gurbanov named Azerbaijan's best of 2025

    Последние новости

    12:47

    ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕС

    Другие страны
    12:45

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    12:41

    Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млн

    Финансы
    12:41

    Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

    Другие страны
    12:41
    Фото

    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

    Медиа
    12:31

    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

    Внешняя политика
    12:28

    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Финансы
    12:22

    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    Финансы
    12:21

    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    ИКТ
    Лента новостей