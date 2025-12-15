Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов признан лучшим главным тренером 2025 года по версии журналистов.

Как сообщает Report, в традиционном опросе сайта Komanda.az 53-летний специалист уверенно опередил остальных кандидатов.

В голосовании приняли участие 63 журналиста, из которых 58 отдали свои голоса Гурбанову. Таким образом, он в 15-й раз удостоен звания лучшего тренера Азербайджана.

Остальные голоса распределились между Василием Березуцким ("Сабах"), Рашадом Садыговым ("Зиря"), Эльмаром Бахшиевым ("Араз-Нахчыван") и Айханом Аббасовым (национальная сборная и "Шамахы").