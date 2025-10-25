İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Messi MLS-in müntəzəm mövsümündə "Qızıl buts"u qazanıb

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 08:12
    Messi MLS-in müntəzəm mövsümündə Qızıl butsu qazanıb

    "İnter Mayami"nin hücumçusu Lionel Messi MLS-in müntəzəm mövsümünün bombardiri kimi "Qızıl buts"u qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, mükafat Fort-Loderdeyl şəhərindəki (Florida, ABŞ) "Çeyz" stadionunda keçirilən "Naşvil"lə 1/8 final pley-off matçından əvvəl təqdim olunub.

    Adi mövsümdə 38 yaşlı argentinalı 28 matçda 29 qol vuraraq, ən yaxın izləyiciləri Denis Bouanqa (Los-Anceles) və Sem Sarrici (Neşvill) beş qolla qabaqlayıb.

    Messi 2023-cü ilin yayından "İnter Mayami"də çıxış edir. Bu müddət ərzində o, bütün yarışlarda 82 oyun keçirib, 71 qol vurub və 37 məhsuldar ötürmə verib. "Transfermarkt"ə görə, onun bazar dəyəri 18 milyon avrodur.

