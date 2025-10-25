Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Лионель Месси получил "Золотую бутсу" по итогам регулярки в МЛС

    Футбол
    • 25 октября, 2025
    • 07:16
    Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир регулярного чемпионата MLS.

    Как сообщает Report, награда была вручена перед матчем 1/8 финала плей‑офф с "Нэшвиллом", который проходит на стадионе "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле (Флорида, США). На момент написания новости идет второй тайм, счет 2:0 в пользу "Интер Майами", первый гол в котором забил Месси.

    В регулярном сезоне 38-летний аргентинец забил 29 голов в 28 матчах, опередив ближайших преследователей - Дени Буанга ("Лос-Анджелес") и Сэма Сарриджа ("Нэшвилл") - на пять мячей.

    Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он сыграл 82 матча во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 37 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €18 млн.

    Лионель Месси футбол МЛС

