Лионель Месси получил "Золотую бутсу" по итогам регулярки в МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир регулярного чемпионата MLS.

Как сообщает Report, награда была вручена перед матчем 1/8 финала плей‑офф с "Нэшвиллом", который проходит на стадионе "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле (Флорида, США). На момент написания новости идет второй тайм, счет 2:0 в пользу "Интер Майами", первый гол в котором забил Месси.

В регулярном сезоне 38-летний аргентинец забил 29 голов в 28 матчах, опередив ближайших преследователей - Дени Буанга ("Лос-Анджелес") и Сэма Сарриджа ("Нэшвилл") - на пять мячей.

Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он сыграл 82 матча во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 37 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €18 млн.