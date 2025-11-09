Messi 400-cü assistini edib
Amerikanın "İnter Mayami" klubunun argentinalı hücumçusu Lionel Messi futbol tarixində 400-cü assistni edib.
"Report" xəbər verir ki, bu göstərici MLS çempionatının 1/8 final mərhələsində "Neşvill"lə oyunda qeydə alınıb.
Görüşdə "İnter Mayami" 4:0 hesabı ilə qalib gəlib. Messi həm iki qol vurub, həm də bir asistlə yadda qalıb.
Messi karyerası ərzində "Barselona"da (İspaniya) 269, Argentina millisində 60, PSJ-də (Fransa) 34, "İnter Mayami"də isə 37 məhsuldar ötürmə edib.
Hazırda 38 yaşlı futbolçu "İnter Mayami" ilə MLS-in 1/4 finalına yüksəlib və növbəti mərhələdə "Sinsinnati" ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, futbol tarixində ən çox qol ötürməsi edən futbolçu Ferens Puşkaşdır - 404.
