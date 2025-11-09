Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси первым в истории футбола достиг отметки в 400 голевых передач.

Как сообщает Report, данная отметка покорилась Месси в третьем матче 1/8 финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против "Нэшвилла". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. На счету Месси, помимо одного голевого паса, два забитых мяча.

Больше всего голевых передач Месси сделал за "Барселону" - 269. В составе сборной Аргентины он 60 раз ассистировал партнерам, за "Интер Майами" - 37, за французский "Пари Сен-Жермен" - 34.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).