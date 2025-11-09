Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

    Футбол
    • 09 ноября, 2025
    • 08:56
    Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

    Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси первым в истории футбола достиг отметки в 400 голевых передач.

    Как сообщает Report, данная отметка покорилась Месси в третьем матче 1/8 финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против "Нэшвилла". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. На счету Месси, помимо одного голевого паса, два забитых мяча.

    Больше всего голевых передач Месси сделал за "Барселону" - 269. В составе сборной Аргентины он 60 раз ассистировал партнерам, за "Интер Майами" - 37, за французский "Пари Сен-Жермен" - 34.

    Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

    футбол Месси

    Последние новости

    09:17

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 224

    Другие страны
    09:02

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    09:01

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    08:56

    Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

    Футбол
    08:37

    Ученые поймали первый сигнал с приближающегося к Земле инопланетного объекта 3I/ATLAS

    Это интересно
    08:22
    Фото

    В Университете Иллинойса состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    08:13

    В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

    Другие страны
    08:00
    Фото

    В Колумбийском университете отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    07:40
    Фото

    Мэр Нью-Йорка признал 8 ноября Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей