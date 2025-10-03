İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:16
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, buna karateçilər Mədinə Sadiqova ilə Nəzrin Piriyevanın (hər ikisi 55 kq) finala yüksəlməsi səbəb olub.

    Budan əlavə, Fərid Savadov (60 kq) da adını həlledici döyüşə yazdırıb.

    Qeyd edək ki, bu gün Mingəçevirdə start götürən karate yarışları sabah başa çatacaq.

    III MDB Oyunları Karate Qızıl medal Mingəçevir
    Azerbaijan secures another gold medal at 3rd CIS Games

