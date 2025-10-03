Азербайджан обеспечил очередную золотую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report, этого удалось достичь благодаря выходу в финал каратисток Мадины Садыговой и Назрин Пириевой (обе 55 кг).

В решающий поединок вступил также Фарид Савадов (60 кг).

Отметим, что стартовавшие сегодня в Мингячевире соревнования по карате завершатся завтра.