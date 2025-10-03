Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 16:43
    Азербайджан обеспечил очередную золотую медаль на III Играх СНГ

    Азербайджан обеспечил очередную золотую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, этого удалось достичь благодаря выходу в финал каратисток Мадины Садыговой и Назрин Пириевой (обе 55 кг).

    В решающий поединок вступил также Фарид Савадов (60 кг).

    Отметим, что стартовавшие сегодня в Мингячевире соревнования по карате завершатся завтра.

    III Игры СНГ золотая медаль Мадина Садыгова Назрин Пириева
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib
    Azerbaijan secures another gold medal at 3rd CIS Games

