    Кобахидзе: Цель гибридных атак на Грузию - нанести ущерб национальным интересам

    В регионе
    06 декабря, 2025
    22:18
    Очевидно, что целью гибридных атак на Грузию подорвать стабильность и государственность страны, вызвать волнения в обществе с помощью надуманных тем и, как следствие, нанести ущерб национальным интересам, спровоцировав очередное противостояние.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на правительственном брифинге.

    По его словам, расследование Службы госбезопасности доказало, что с 2007 года и по сегодняшний день сотрудники МВД Грузии не применяли запрещенных веществ для разгона демонстрантов, тем самым опровергнув утверждения телеканала ВВС.

    "Таким образом, поскольку в сфере использования т.н. "Камита" и других запрещенных веществ нечего выяснять и расследовать, следственные действия полностью исчерпаны, и тема закрыта", - сказал он.

    Кобахидзе сообщил, что следственные действия в отношении конкретных лиц, оказывавших содействие иностранным силам во враждебной деятельности, будут продолжены: "Что касается содействия иностранной организации конкретными лицами во враждебной деятельности – интенсивные следственные действия в этом направлении будут продолжены. Все лица или группы лиц, в отношении которых собрана достаточная доказательная база о том, что их умышленные действия нанесли грубый ущерб национальным интересам, международному имиджу и репутации Грузии, а их действия были направлены на нарушение государственных интересов страны, будут наказаны по всей строгости закона".

    По словам премьера, правительство Грузии и СГБ не позволят, чтобы иностранные спецслужбы и их местные структуры поставили под угрозу государственность страны и нанесли ущерб ее национальным интересам.

