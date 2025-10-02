III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB
- 02 oktyabr, 2025
- 10:49
Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbəri verir ki, Anastasiya Qnussina bürünc mükafata sahib çıxıb.
O, 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə üçüncü yeri tutub. Rusiyalı Anastasiya Çernışova birinci, onun həmyerlisi Valeriya Brazniçenko ikinci olub.
Qeyd edək ki, bu gün Süleyman İsmayılzadə 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medal əldə edib.
Rusiya təmsilçilərindən Aleksandr Filipets gümüş, Boqdan Toropkin bürünc mükafata sahib çıxıb.