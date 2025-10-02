İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:49
    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbəri verir ki, Anastasiya Qnussina bürünc mükafata sahib çıxıb.

    O, 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə üçüncü yeri tutub. Rusiyalı Anastasiya Çernışova birinci, onun həmyerlisi Valeriya Brazniçenko ikinci olub.

    Qeyd edək ki, bu gün Süleyman İsmayılzadə 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medal əldə edib.

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, üzgüçü Süleyman İsmayılzadə birinci olub.

    O, 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Rusiya təmsilçilərindən Aleksandr Filipets gümüş, Boqdan Toropkin bürünc mükafata sahib çıxıb.

    III MDB Oyunları Qızıl medal üzgüçülük Gəncə İdman Sarayı
    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО
    Azerbaijan claims another gold medal at 3rd CIS Games

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti