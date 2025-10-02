Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 02 октября, 2025
    • 11:25
    Азербайджан завоевал очередную медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловчиха Анастасия Гнусина завоевала бронзовую медаль, заняв третье место в заплыве на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

    Россиянка Анастасия Чернышова заняла первое место, а ее соотечественница Валерия Бразниченко – второе.

    Отметим, что сегодня Сулейман Исмаилзаде завоевал золотую медаль в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

    Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловец Сулейман Исмаилзаде стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем.

    Обладателем серебряной медали стал представитель России Александр Филипец, бронзовой - Богдан Торопкин.

    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB
    3rd CIS Games: Azerbaijani swimmers win 1 gold and 1 bronze medal – UPDATED

