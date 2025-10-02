III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал очередную медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловчиха Анастасия Гнусина завоевала бронзовую медаль, заняв третье место в заплыве на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

Россиянка Анастасия Чернышова заняла первое место, а ее соотечественница Валерия Бразниченко – второе.

Отметим, что сегодня Сулейман Исмаилзаде завоевал золотую медаль в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

10:33

Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловец Сулейман Исмаилзаде стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем.

Обладателем серебряной медали стал представитель России Александр Филипец, бронзовой - Богдан Торопкин.