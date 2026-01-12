Azərbaycan fiqurlu konkisürənləri Bolqarıstanda bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 12 yanvar, 2026
- 09:31
Azərbaycanı fiqurlu konkisürmənin buz üstündə rəqs növü üzrə təmsil edən Samanta Ritter və Daniel Brikalov cütlüyü Bolqarıstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıblar.
"Report" Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, idmançılar Sofiya şəhərində təşkil olunan "Sofia Trophy" yarışında uğurla çıxış ediblər.
Turnirin nəticələrinə əsasən, cütlük 11 iştirakçı arasında 171.75 xal toplayaraq 3-cü yerdə qərarlaşıblar.
Son xəbərlər
10:10
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcəkMilli Məclis
10:10
Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilibİnfrastruktur
10:08
Ombudsman futbolda bərabərliyin təmin olunması məqsədilə monitorinq keçiribDaxili siyasət
10:07
MSK siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul etməyə başlayıbDaxili siyasət
10:05
Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilərFutbol
10:04
Kamran Əliyev Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
10:01
Türkiyədə FETÖ əməliyyatı: daha 81 nəfər saxlanılıbRegion
09:55
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:54
Foto