Азербайджанские фигуристы завоевали бронзу в Болгарии
Индивидуальные
- 12 января, 2026
- 09:47
Пара Саманта Риттер - Даниэль Брыкалов, представляющая Азербайджан по фигурному катанию в танцах на льду, успешно выступила на международном турнире "Софийский трофей" в Софии (Болгария).
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, фигуристы завоевали бронзовые медали.
По результатам турнира, пара заняла 3-е место среди 11 участников, набрав 171.75 балла.
