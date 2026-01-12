Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 12 января, 2026
    • 09:47
    Азербайджанские фигуристы завоевали бронзу в Болгарии

    Пара Саманта Риттер - Даниэль Брыкалов, представляющая Азербайджан по фигурному катанию в танцах на льду, успешно выступила на международном турнире "Софийский трофей" в Софии (Болгария).

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, фигуристы завоевали бронзовые медали.

    По результатам турнира, пара заняла 3-е место среди 11 участников, набрав 171.75 балла.

