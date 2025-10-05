III MDB Oyunları: Azərbaycan avarçəkənləri ikinci medalı qazanıblar - YENİLƏNİB
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 11:41
III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən avarçəkmə yarışlarında Azərbaycan komandası ikinci medalı qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ikinəfərlik kayak qayığında 200 metr məsafəyə 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında İvan Vorobjanski-Hüseyn Həsənov dueti final yürüşündə finiş xəttini üçüncü yerdə keçib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Amil Ramazanov kayak qayığında 500 metr məsafə üzrə bürünc medal əldə edib.
Qeyd edək ki, avarçəkmə yarışlarına oktyabrın 6-da yekun vurulacaq.
