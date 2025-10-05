İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    III MDB Oyunları: Azərbaycan avarçəkənləri ikinci medalı qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:41
    III MDB Oyunları: Azərbaycan avarçəkənləri ikinci medalı qazanıblar - YENİLƏNİB

    III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən avarçəkmə yarışlarında Azərbaycan komandası ikinci medalı qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ikinəfərlik kayak qayığında 200 metr məsafəyə 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında İvan Vorobjanski-Hüseyn Həsənov dueti final yürüşündə finiş xəttini üçüncü yerdə keçib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Amil Ramazanov kayak qayığında 500 metr məsafə üzrə bürünc medal əldə edib.

    Azərbaycan avarçəkənləri III MDB Oyunlarına medalla başlayıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Amil Ramazanov kayak qayığında 500 metr məsafə üzrə bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, avarçəkmə yarışlarına oktyabrın 6-da yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları avarçəkmə Mingəçevir
    III Игры СНГ: Азербайджанские гребцы завоевали вторую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    12:34

    Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən var

    Digər
    12:25

    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    12:23

    Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaq

    Digər
    12:21

    Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:20
    Foto

    Naxçıvanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    12:17

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-də G20 Dinlərarası Forum Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Din
    12:09

    Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnib

    Digər ölkələr
    12:08

    Gürcüstan DİN: Dinc yolla devrilmə baş vermədi, amma dinc dağılma oldu

    Region
    11:59

    Azərbaycan badmintonçusu: "Qızıl medal qazana bilmədiyim üçün təəssüflənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti