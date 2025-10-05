Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 05 октября, 2025
    • 05 октября, 2025
    • 11:56
    III Игры СНГ: Азербайджанские гребцы завоевали вторую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанская команда завоевала вторую медаль на соревнованиях по гребле III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, дуэт Иван Воробьянский-Гусейн Гасанов занял третье место в финальном заплыве на дистанции 200 метров на двухместной байдарке среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

    Отметим, что ранее Амиль Рамазанов взял бронзу на дистанции 500 м на байдарке.

    Азербайджанские гребцы успешно стартовали на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из места проведения соревнований, Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль в гребле на байдарке на дистанции 500 метров.

    Отметим, что соревнования по гребле завершатся 6 октября.

    III Игры СНГ гребля Бронзовая медаль
