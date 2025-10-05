III Игры СНГ: Азербайджанские гребцы завоевали вторую медаль - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская команда завоевала вторую медаль на соревнованиях по гребле III Игр СНГ.

Как сообщает Report, дуэт Иван Воробьянский-Гусейн Гасанов занял третье место в финальном заплыве на дистанции 200 метров на двухместной байдарке среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Отметим, что ранее Амиль Рамазанов взял бронзу на дистанции 500 м на байдарке.

Азербайджанские гребцы успешно стартовали на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из места проведения соревнований, Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль в гребле на байдарке на дистанции 500 метров.

Отметим, что соревнования по гребле завершатся 6 октября.