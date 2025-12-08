AFP: ВВС Нигерии нанесли удар по путчистам в Бенине

ВВС Нигерии нанесли удар по участникам провалившейся попытки военного переворота в экономической столице Бенина - Котону.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя ВВС Нигерии.

"ВВС Нигерии провели операции в Бенине в соответствии с протоколами Экономического сообщества стран Западной Африки и региональных резервных сил", - цитирует агентство официального представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодамена. Он не уточнил цели, по которым были нанесены удары.

По данным нигерийского портала Makama, ВВС Нигерии ударили по путчистам, когда они пытались покинуть Котону на бронетранспортерах. Действия проводились с ведома и согласия властей Бенина. Очевидцы говорят о множественных взрывах в разных районах Котону, были уничтожены мятежники и их техника.