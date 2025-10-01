İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bu gündən BP-nin yeni regional prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:28
    Bu gündən BP-nin yeni regional prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb

    Bu gündən etibarən BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə yeni regional prezidenti Ciovanni Kristofoli vəzifəsinin icrasına başlayıb.

    Bu barədə "Report"a "BP-Azerbaijan" şirkətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ciovanni Kristofoli BP-də 24 illik təcrübəyə malikdir və bu müddət ərzində texniki həllər, əməliyyatlar və iri layihələr sahəsində bir sıra rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, BP-nin Bakı ofisində fəaliyyət göstərəcək və regionda təhlükəsiz və səmərəli enerji təminatına olan öhdəliyimizi davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, son 8 ildə şirkətin regiondakı biznesinə Qari Counz rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi dövründə BP regionda bir sıra mühüm uğurlara imza atıb və şirkət tərəfdaşlıqlarını daha da gücləndirib.

    С сегодняшнего дня новый региональный президент BP приступил к исполнению обязанностей

