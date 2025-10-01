Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    С сегодняшнего дня новый региональный президент BP приступил к исполнению обязанностей

    Энергетика
    • 01 октября, 2025
    • 13:34
    С сегодняшнего дня Джованни Кристофоли приступил к исполнению обязанностей нового регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

    Было отмечено, что Джованни Кристофоли имеет 24-летний опыт работы в BP, и в течение этого времени занимал ряд руководящих должностей в области технических решений, операций и крупных проектов. Он будет работать в бакинском офисе BP и продолжит выполнять обязательства по обеспечению безопасного и эффективного энергоснабжения в регионе.

    Отметим, что последние 8 лет бизнесом компании в регионе руководил Гэри Джонс. Под его руководством BP достиг ряда важных успехов в регионе и компания еще больше укрепила свои партнерские отношения.

