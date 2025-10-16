İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:57
    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentybar aylarında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 148 min 061,64 ton neft koksu ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə neft koksunun dəyəri 44 milyon 737,37 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,8 % az və 3,3 dəfə çoxdur.

    Ötən 9 ay ərzində neft koksunun ölkənin ümumi ixracında payı 0,24 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 35 milyard 376 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 18 milyard 606 milyon ABŞ dolları ixracın, 16 milyard 769 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 6,3 % azalıb, idxal isə 14,5 % artıb.

    Xatırladaq ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    neft koksu Dövlət Gömrük Komitəsi koks
    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса
    Azerbaijan triples its petroleum coke export revenues

