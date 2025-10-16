Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал 148 061,64 тонны нефтяного кокса на сумму $44 млн 737,37 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 6,8% меньше и в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев доля нефтяного кокса в общем объеме экспорта страны составила 0,24%.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 376 млн долларов США. В структуре внешнеторгового оборота 18 млрд 606 млн долларов США пришлось на экспорт, а 16 млрд 769 млн долларов США – на импорт. Экспорт сократился на 6,3%, а импорт увеличился на 14,5%.