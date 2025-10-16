Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 12:34
    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал 148 061,64 тонны нефтяного кокса на сумму $44 млн 737,37 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 6,8% меньше и в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 9 месяцев доля нефтяного кокса в общем объеме экспорта страны составила 0,24%.

    Отметим, что в январе-сентябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 376 млн долларов США. В структуре внешнеторгового оборота 18 млрд 606 млн долларов США пришлось на экспорт, а 16 млрд 769 млн долларов США – на импорт. Экспорт сократился на 6,3%, а импорт увеличился на 14,5%.

    Госкомстат экспорт нефтяной кокс
    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfədən çox artırıb
    Azerbaijan triples its petroleum coke export revenues

    Последние новости

    13:05

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:05

    МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

    В регионе
    13:00

    В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человек

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    12:53
    Фото

    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:51

    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Другие страны
    12:36

    Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

    Внешняя политика
    12:35

    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане

    Бизнес
    12:34

    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Энергетика
    Лента новостей