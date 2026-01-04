Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Нетаньяху: Необходимо вывезти из Ирана обогащенный уран

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 18:39
    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде на прошлой неделе они подробно обсудили ядерный потенциал Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом премьер заявил в начале еженедельного заседания кабинета министров.

    "Мы подтвердили нашу общую позицию с одной стороны - нулевое (обогащение урана), и с другой - необходимость вывезти из Ирана 400 кг обогащенного материала и обеспечение строгого и реального контроля над (ядерными) объектами", - заявил Нетаньяху.

    Израильский премьер сообщил, что они с Трампом также обсуждали ситуацию в Газе, и американский лидер "недвусмысленно" потребовал, чтобы ХАМАС сложил оружие.

    "Другого варианта нет. - добавил Нетаньяху. - Это необходимое и фундаментальное условие для реализации его плана (Трампа - ред.) из 20 пунктов".

