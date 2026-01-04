Нетаньяху: Необходимо вывезти из Ирана обогащенный уран

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде на прошлой неделе они подробно обсудили ядерный потенциал Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом премьер заявил в начале еженедельного заседания кабинета министров.

"Мы подтвердили нашу общую позицию с одной стороны - нулевое (обогащение урана), и с другой - необходимость вывезти из Ирана 400 кг обогащенного материала и обеспечение строгого и реального контроля над (ядерными) объектами", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер сообщил, что они с Трампом также обсуждали ситуацию в Газе, и американский лидер "недвусмысленно" потребовал, чтобы ХАМАС сложил оружие.

"Другого варианта нет. - добавил Нетаньяху. - Это необходимое и фундаментальное условие для реализации его плана (Трампа - ред.) из 20 пунктов".