В поселке на севере Нигерии боевики убили более 30 человек

На севере Нигерии боевики убили более 30 жителей поселка, а также несколько человек взяли в заложники.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Vanguard News.

Между тем, отмечается, что местные жители говорят о 37 погибших. Число взятых в заложники устанавливается.

Согласно информации, боевики ворвались на мотоциклах в поселок Касуван-Даджи, находящийся на территории штата Нигер, и открыли беспорядочную стрельбу. Они разграбили магазины и сожгли местный рынок.

В различных частях Нигерии действуют крупные банды, которые занимаются разбоем, убийствами, захватом заложников для выкупа, похищением скота.