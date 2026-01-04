Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В поселке на севере Нигерии боевики убили более 30 человек

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 18:52
    В поселке на севере Нигерии боевики убили более 30 человек

    На севере Нигерии боевики убили более 30 жителей поселка, а также несколько человек взяли в заложники.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Vanguard News.

    Между тем, отмечается, что местные жители говорят о 37 погибших. Число взятых в заложники устанавливается.

    Согласно информации, боевики ворвались на мотоциклах в поселок Касуван-Даджи, находящийся на территории штата Нигер, и открыли беспорядочную стрельбу. Они разграбили магазины и сожгли местный рынок.

    В различных частях Нигерии действуют крупные банды, которые занимаются разбоем, убийствами, захватом заложников для выкупа, похищением скота.

