В поселке на севере Нигерии боевики убили более 30 человек
- 04 января, 2026
- 18:52
На севере Нигерии боевики убили более 30 жителей поселка, а также несколько человек взяли в заложники.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Vanguard News.
Между тем, отмечается, что местные жители говорят о 37 погибших. Число взятых в заложники устанавливается.
Согласно информации, боевики ворвались на мотоциклах в поселок Касуван-Даджи, находящийся на территории штата Нигер, и открыли беспорядочную стрельбу. Они разграбили магазины и сожгли местный рынок.
В различных частях Нигерии действуют крупные банды, которые занимаются разбоем, убийствами, захватом заложников для выкупа, похищением скота.
