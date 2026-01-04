Франция усиливает контроль над импортом на фоне недовольства соглашением с МЕРКОСУР

Правительство Франции усиливает контроль за импортом ряда продовольственных товаров на фоне противодействия фермеров соглашению с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевр в соцсети Х.

Она заявила, что более жесткие проверки гарантируют, что продовольствие, поступающее из-за пределов Евросоюза, не будет содержать веществ, запрещенных в производимых европейскими странами пищевых продуктах.

"Импортируемая продукция, независимо от того, откуда она поступает, должен соответствовать нашим стандартам. Франция подает пример в Европе, издавая этот беспрецедентный указ, который касается более десятка продуктов питания", - написала Женевр.

Она добавила, что вскоре будет выпущен указ о приостановке импорта некоторых пищевых продуктов, в которых уже выявлены эти вещества.

"Дыни, яблоки, абрикосы, вишня, клубника, виноград, картофель: они будут продаваться во Франции только в том случае, если в них не будет остатков этих веществ, запрещенных в нашей стране. Другие продукты из Южной Америки, такие как авокадо, манго, гуава, или определенные цитрусовые из других мест будут допущены только если они соответствуют нашим стандартам", - добавила она.

Агентство отмечает, что этот шаг должен ослабить опасения европейских фермеров, которые протестуют против заключения торговой сделки между странами ЕС и Южной Америки, что они называют несправедливой конкуренцией со стороны стран с менее строгими нормами.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что любой импортный продукт, содержащий гербициды и фунгициды (среди них манкоцеба, глюфосинат, тиофанат-метил и карбендазим), которые запрещены в Европе, будет запрещен к ввозу во Францию.