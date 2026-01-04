Fransa MERCOSUR-la razılaşma ilə narazılıq fonunda idxala nəzarəti gücləndirir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fransa hökuməti fermerlərin Cənubi Amerikanın MERCOSUR bloku ilə razılaşmaya qarşı çıxması fonunda bir sıra ərzaq məhsullarının idxalına nəzarəti gücləndirir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Fransanın kənd təsərrüfatı naziri Anni Jenevr "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O bildirib ki, daha ciddi yoxlamalar Avropa İttifaqı xaricindən gələn ərzaq məhsullarının Avropa ölkələrinin istehsal etdiyi qida məhsullarında qadağan olunmuş maddələrin olmamasını təmin edir.

    "İdxal olunan məhsullar, haradan gətirilməsindən asılı olmayaraq, standartlarımıza uyğun olmalıdır. Fransa 10-dan çox qida ilə əlaqəli bu misilsiz fərmanı verərək Avropada nümunə göstərir", - Jenevr yazıb.

    O əlavə edib ki, bu maddələrin artıq aşkarlandığı bəzi qida məhsullarının idxalının dayandırılması haqqında fərman tezliklə veriləcək.

    "Qovun, alma, ərik, albalı, çiyələk, üzüm, kartof: Fransada yalnız ölkəmizdə qadağan edilmiş bu maddələrin qalıqları olmadıqda satılacaq. Avokado, manqo, guava və ya digər yerlərdən müəyyən sitrus meyvələri kimi Cənubi Amerika məhsullarına yalnız standartlarımıza uyğun olduqda icazə veriləcək", - o əlavə edib.

    Agentlik qeyd edib ki, bu addım Aİ və Cənubi Amerika ölkələri arasında ticarət sazişinin bağlanmasına etiraz edən avropalı fermerlərin narahatlıqlarını azaltmalıdır ki, bu da daha az sərt normalara malik ölkələrin ədalətsiz rəqabəti adlanır.

    Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyu əvvəllər Avropada qadağan edilmiş herbisidlər və funqisidlər (bunlar arasında mancokeb, qlufosinat, tiofanat-metil və karbendazim var) olan hər hansı idxal məhsulunun Fransaya idxalına qadağa qoyulacağını bildirib.

    Франция усиливает контроль над импортом на фоне недовольства соглашением с МЕРКОСУР

