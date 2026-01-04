Вучич: Сербия планирует удвоить военную мощь за 1,5 года

Сербия в ближайшие полтора года планирует почти вдвое увеличить свои военные мощности.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.

"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших оборонных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", - отметил сербский лидер.

По словам Вучича, на заседании Совета национальной безопасности обсуждались дальнейшие шаги по усилению армии и оборонного потенциала страны. "У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность. Значительная часть будет произведена в нашей стране, а часть мы будем закупать за рубежом", - подчеркнул президент Сербии.

Он также сообщил о принятии новых решений по созданию стратегических запасов. "Мы приняли новые решения о пополнении резервов - не только продовольствия, но и боеприпасов, и они должны быть на значительно более высоком уровне", - указал он.

По его словам, численность личного состава увеличится на 30%, а все остальное - на 100%. "Это единственный надежный способ и путь защиты нашей страны в будущем и единственный фактор сдерживания", - подытожил Вучич.