İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Vuçiç: Serbiya 1,5 il ərzində hərbi gücünü iki dəfə artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 18:24
    Vuçiç: Serbiya 1,5 il ərzində hərbi gücünü iki dəfə artırmağı planlaşdırır

    Serbiya növbəti il yarım ərzində hərbi gücünü təqribən iki dəfə artırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu respublikanın Prezidenti Aleksandar Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasının yekunlarına dair açıqlamasında deyib.

    "Qarşıdakı dövrdə müdafiə imkanlarımız əhəmiyyətli dərəcədə gücləndiriləcək. Növbəti il yarım ərzində hərbi gücümüzü, demək olar, iki dəfə artıracağıq", - Serbiya lideri qeyd edib.

    Vuçiçin sözlərinə görə, Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ordunun və ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi üçün növbəti addımlar müzakirə olunub. "Hərbi sənayeyə əlavə sərmayələrimiz olacaq, silahların əhəmiyyətli hissəsi ölkəmizdə istehsal ediləcək, bir hissəsini isə xaricdən alacağıq", - Vuçiç vurğulayıb.

    O, strateji ehtiyatların yaradılması ilə bağlı yeni qərarların da qəbul edildiyi barədə məlumat verib. "Bura təkcə ərzaq deyil, həm də döyüş sursatları aiddir və onlar yüksək səviyyədə olmalıdır", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, şəxsi heyətin sayı 30 %, hərbi güc isə 100 % artırılacaq. "Bu, gələcəkdə ölkəmizin müdafiəsinin yeganə etibarlı yolu, həmçinin çəkindirmə amilidir", - Vuçiç fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Aleksandar Vuçiç Serbiya Hərbi Güc
    Вучич: Сербия планирует удвоить военную мощь за 1,5 года

    Son xəbərlər

    18:24

    Vuçiç: Serbiya 1,5 il ərzində hərbi gücünü iki dəfə artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:04
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    17:59

    İranda aksiyalar zamanı azı 16 nəfər ölüb, 582 etirazçı həbs edilib

    Region
    17:43

    Üç ölkə Şimali Koreyanın raket sınağını BMT TŞ-nin qətnamələrinin pozulması kimi dəyərləndirib

    Digər ölkələr
    17:31

    Səkkiz "OPEC+" ölkəsi kvotanı 2025-ci ilin dekabr səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    17:09

    Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:02

    Cevdet Yılmaz: Türkiyə Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcək

    Region
    16:56

    Ermənistan‑Gürcüstan sərhədində 5 kilometrlik növbə yaranıb

    Region
    16:40

    Britaniyada "Formula-1" Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti