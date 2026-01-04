Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

    Происшествия
    • 04 января, 2026
    • 17:44
    В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

    В Низаминском районе Баку совершено ограбление магазина техники.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что неизвестные лица в ночь с 31 декабря на 1 января взломали дверь одного из магазинов и, проникнув внутрь, украли 17 мобильных телефонов различных марок, а также электронные сигареты. Потерпевший подал заявление в полицию.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 24-го Полицейского участка Управления полиции Низаминского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления Айхан Балакишиев и Асиф Байрамов.

    Расследование по факту продолжается.

    ограбление магазин техники мобильные телефоны МВД Азербайджана полиция подозреваемые
    Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Последние новости

    17:57

    Вучич: Сербия планирует удвоить военную мощь за 1,5 года

    Другие страны
    17:44

    В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

    Происшествия
    17:34
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:21

    Джевдет Йылмаз: Турция продолжит поддерживать венесуэльский народ

    В регионе
    17:12

    На армяно-грузинской границе образовался пятикилометровый затор

    В регионе
    17:09

    США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

    Другие страны
    16:47

    Полиция задержала таксиста за ложное сообщение о разбойном нападении

    Происшествия
    16:46

    "Восьмерка" ОПЕК+ сохранила на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года

    Энергетика
    16:35

    Чемпион мира Фьюри заявил о возобновлении карьеры

    Индивидуальные
    Лента новостей