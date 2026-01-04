В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

В Низаминском районе Баку совершено ограбление магазина техники.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что неизвестные лица в ночь с 31 декабря на 1 января взломали дверь одного из магазинов и, проникнув внутрь, украли 17 мобильных телефонов различных марок, а также электронные сигареты. Потерпевший подал заявление в полицию.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 24-го Полицейского участка Управления полиции Низаминского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления Айхан Балакишиев и Асиф Байрамов.

Расследование по факту продолжается.