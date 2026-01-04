İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 04 yanvar, 2026
    • 17:09
    Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, naməlum şəxslər dekabrın 31-dən 1-nə keçən gecə mağazaların birinin qapısını sındıraraq içəri daxil olub və obyektdən 17 ədəd müxtəlif markalı mobil telefon, eləcə də elektron siqaretləri talayıblar. Bu barədə zərərçəkmiş şəxs polisə məlumat verib.

    Nizami Rayon Polis İdarəsi 24-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Ayxan Balakişiyev və Asif Bayramov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Həmin şəxslər mağazaya daxil olmamışdan öncə kameralara düşməmək üçün obyekti elektrik enerjisi ilə təmin edən naqili kəsərək sıradan çıxarıblar. Buna baxmayaraq, onların əməli anbaan lentə alınıb.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq mobil telefon Nizami rayonu
    В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

    Son xəbərlər

    17:43

    Üç ölkə Şimali Koreyanın raket sınağını BMT TŞ-nin qətnamələrinin pozulması kimi dəyərləndirib

    Digər ölkələr
    17:31

    Səkkiz "OPEC+" ölkəsi kvotanı 2025-ci ilin dekabr səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    17:16
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    17:09

    Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:02

    Cevdet Yılmaz: Türkiyə Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcək

    Region
    16:56

    Ermənistan‑Gürcüstan sərhədində 5 kilometrlik növbə yaranıb

    Region
    16:40

    Britaniyada "Formula-1" Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq

    Formula 1
    16:29

    Polisə quldurluqla bağlı yalan məlumat verən taksi sürücüsü saxlanılıb

    Hadisə
    16:26
    Foto

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün növbəti seminar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti