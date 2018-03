Holy Month ​of Ramadan begins tomorrow - SCHEDULE

Baku. 17 June. REPORT.AZ/ A month of Ramadan begins tomorrow.

Report informs, according to the Caucasian Muslims Office (CMO) Gazi Council's fatva (statement), pursuant to the Gregorian calendar month of Ramadan dates June 18. Eid ul-Fitr - the holiday of Ramadan dates to the month of Shawwal 1 - July 18, Eid prayer is expected to be made on that day.

Report provides the 1st day of Ramadan prayers and a calendar of Ramadan.

1st day prayer: "God, accept my fasting, prayer and prayers to those who pray day and night to consider. Wake me sleep of negligence. This month, pardon my sin. O Allah, forgive me, O God, You forgives the sinners!"

Today is the Niyyat night.

Calendar of Caucasian Muslims Office:

Hijri date

1436 Georgian date

2015 Subh

namaz Sunrise Zohr

namaz Asr

namaz Evening

namaz Isha

namaz 1 Ramazan 18 June

04:39 06:10 13:45 18:25 21:29 23:17 2 Ramazan 19 June 04:39 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 3 Ramazan 20June 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 4 Ramazan 21June 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 5 Ramazan 22 June 04:40 06:11 13:46 18:26 21:31 23:19 6 Ramazan 23June 04:40 06:11 13:46 18:27 21:31 23:19 7 Ramazan 24 June 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19 8 Ramazan 25June 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19 9 Ramazan 26 June 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 10 Ramazan 27June 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 11 Ramazan 28June 04:42 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 12 Ramazan 29 June 04:42 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19 13 Ramazan 30June 04:43 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19 14 Ramazan 1 July 04:43 06:14 13:48 18:28 21:31 23:19 15 Ramazan 2 July 04:44 06:14 13:48 18:28 21:31 23:18 16 Ramazan 3 July 04:45 06:15 13:48 18:28 21:31 23:18 17 Ramazan 4 July 04:45 06:15 13:49 18:28 21:31 23:17 18 Ramazan 5 July 04:46 06:16 13:49 18:28 21:31 23:17 19 Ramazan 6 July 04:47 06:16 13:49 18:28 21:30 23:17 20 Ramazan 7 July 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:16 21 Ramazan 8 July 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:15 22 Ramazan 9 July 04:49 06:18 13:50 18:28 21:30 23:15 23 Ramazan 10 July 04:50 06:19 13:50 18:28 21:29 23:14 24 Ramazan 11 July 04:51 06:19 13:50 18:28 21:29 23:13 25 Ramazan 12 July 04:52 06:20 13:50 18:28 21:28 23:12 26 Ramazan 13 July 04:53 06:21 13:50 18:28 21:28 23:11 27 Ramazan 14 July 04:54 06:22 13:50 18:28 21:27 23:10 28 Ramazan 15 July 04:55 06:22 13:50 18:28 21:27 23:09 29 Ramazan 16 July 04:56 06:23 13:50 18:27 21:26 23:08 30 Ramazan 17 July 04:57 06:24 13:51 18:27 21:26 23:07

