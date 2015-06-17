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    Завтра начинается месяц Рамазан - РАСПИСАНИЕ

    1-й день месяца Рамазан попадает на 18-е июня

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан. 

    Как сообщает Report, согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК), 1-й день месяца Рамазан попадает на 18-е июня. Ид-уль-фитр - праздник Рамазан приходится на 1-е число месяца Шавваль - 18 июля. В этот день будет совершена праздничная молитва. 

    Агентство Report предлагает календарь месяца Рамазан и молитву на первый день поста.

    Молитва на 1-й день: "О, Аллах! Сделай мой пост в этот день настоящим постом постящихся и мою молитву настоящей молитвой искренне молящихся. И пробуди меня в этот день от сна беспечных и беззаботных. И прости мне прегрешения, о, Господь миров! Прости меня, о, Прощающий грешников!"

    Отметим, что сегодня вечер нийет, т.е. следует делать намерение для начала поста. 

    Календарь Управления мусульман Кавказа на Рамазан:

    Дата хиджри
    1436    		 Григорианская дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
    1 18 июня 04:39 06:10 13:45 18:25 21:29 23:17
    2 19 июня 04:39 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18
    3 20 июня 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18
    4 21 июня 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18
    5 22 июня 04:40 06:11 13:46 18:26 21:31 23:19
    6 23 июня 04:40 06:11 13:46 18:27 21:31 23:19
    7 24 июня 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19
    8 25 июня 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19
    9 26 июня 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19
    10 27 июня 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19
    11 28 июня 04:42 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19
    12 29 июня 04:42 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19
    13 30 июня 04:43 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19
    14 1 июля 04:43 06:14 13:48 18:28 21:31 23:19
    15 2 июля 04:44 06:14 13:48 18:28 21:31 23:18
    16 3 июля 04:45 06:15 13:48 18:28 21:31 23:18
    17 4 июля 04:45 06:15 13:49 18:28 21:31 23:17
    18 5 июля 04:46 06:16 13:49 18:28 21:31 23:17
    19 6 июля 04:47 06:16 13:49 18:28 21:30 23:17
    20 7 июля 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:16
    21 8 июля 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:15
    22 9 июля 04:49 06:18 13:50 18:28 21:30 23:15
    23 10 июля 04:50 06:19 13:50 18:28 21:29 23:14
    24 11 июля 04:51 06:19 13:50 18:28 21:29 23:13
    25 12 июля 04:52 06:20 13:50 18:28 21:28 23:12
    26 13 июля 04:53 06:21 13:50 18:28 21:28 23:11
    27 14 июля 04:54 06:22 13:50 18:28 21:27 23:10
    28 15 июля 04:55 06:22 13:50 18:28 21:27 23:09
    29 16 июля 04:56 06:23 13:50 18:27 21:26 23:08
    30 17 июля 04:57 06:24 13:51 18:27 21:26 23:07

    Разница во времени для других городов и районов 

    Агдам +11Дашкясан +15Имишли +7Мингячевир +11Шеки +12
    Агдаш +10Шабран +4Кялбаджар +15Марнеули (Тбилиси) +20Шамкир+15
    Агсу +5Ширван+4Кюрдамир +6Нахчыван +18Шарур +18
    Агджабеди +10Физули +11Гах +11Нефтчала +3Шуша +13
    Агстафа +18Гёйчай +8Газах +19Oгуз + 11Тертер +12
    Астара +4Гянджа +14Габала + 8Ордубад +16Товуз +16
    Бабек +18Гедабек +16Губа +5Саатлы +6Ярдымлы +8
    Балакян +5Горанбой +12Гусар +4Сабирабад +6Евлах +11
    Бейляган +10Гаджигабул +4Лачин +14Сальян +4Уджар +8
    Барда +11Горадиз +10Лянкяран +5Сиязань +3Загатала +15
    Джалилабад +6Гёйгёль +14Лерик +7Сумгаит +1Зангилан +13
    Джабраиль +12Хачмаз +4Масаллы +5Шемаха +6Зардаб+9
    Джульфа +18Исмаиллы +6Мараза +3Шахбуз +18 
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