Завтра начинается месяц Рамазан - РАСПИСАНИЕ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан.
Как сообщает Report, согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК), 1-й день месяца Рамазан попадает на 18-е июня. Ид-уль-фитр - праздник Рамазан приходится на 1-е число месяца Шавваль - 18 июля. В этот день будет совершена праздничная молитва.
Агентство Report предлагает календарь месяца Рамазан и молитву на первый день поста.
Молитва на 1-й день: "О, Аллах! Сделай мой пост в этот день настоящим постом постящихся и мою молитву настоящей молитвой искренне молящихся. И пробуди меня в этот день от сна беспечных и беззаботных. И прости мне прегрешения, о, Господь миров! Прости меня, о, Прощающий грешников!"
Отметим, что сегодня вечер нийет, т.е. следует делать намерение для начала поста.
Календарь Управления мусульман Кавказа на Рамазан:
|Дата хиджри
1436
|Григорианская дата
|Фаджр
|Восход
|Зухр
|Аср
|Магриб
|Иша
|1
|18 июня
|04:39
|06:10
|13:45
|18:25
|21:29
|23:17
|2
|19 июня
|04:39
|06:10
|13:46
|18:26
|21:30
|23:18
|3
|20 июня
|04:40
|06:10
|13:46
|18:26
|21:30
|23:18
|4
|21 июня
|04:40
|06:10
|13:46
|18:26
|21:30
|23:18
|5
|22 июня
|04:40
|06:11
|13:46
|18:26
|21:31
|23:19
|6
|23 июня
|04:40
|06:11
|13:46
|18:27
|21:31
|23:19
|7
|24 июня
|04:40
|06:11
|13:47
|18:27
|21:31
|23:19
|8
|25 июня
|04:40
|06:11
|13:47
|18:27
|21:31
|23:19
|9
|26 июня
|04:41
|06:12
|13:47
|18:27
|21:31
|23:19
|10
|27 июня
|04:41
|06:12
|13:47
|18:27
|21:31
|23:19
|11
|28 июня
|04:42
|06:12
|13:47
|18:27
|21:31
|23:19
|12
|29 июня
|04:42
|06:13
|13:48
|18:28
|21:31
|23:19
|13
|30 июня
|04:43
|06:13
|13:48
|18:28
|21:31
|23:19
|14
|1 июля
|04:43
|06:14
|13:48
|18:28
|21:31
|23:19
|15
|2 июля
|04:44
|06:14
|13:48
|18:28
|21:31
|23:18
|16
|3 июля
|04:45
|06:15
|13:48
|18:28
|21:31
|23:18
|17
|4 июля
|04:45
|06:15
|13:49
|18:28
|21:31
|23:17
|18
|5 июля
|04:46
|06:16
|13:49
|18:28
|21:31
|23:17
|19
|6 июля
|04:47
|06:16
|13:49
|18:28
|21:30
|23:17
|20
|7 июля
|04:48
|06:17
|13:49
|18:28
|21:30
|23:16
|21
|8 июля
|04:48
|06:17
|13:49
|18:28
|21:30
|23:15
|22
|9 июля
|04:49
|06:18
|13:50
|18:28
|21:30
|23:15
|23
|10 июля
|04:50
|06:19
|13:50
|18:28
|21:29
|23:14
|24
|11 июля
|04:51
|06:19
|13:50
|18:28
|21:29
|23:13
|25
|12 июля
|04:52
|06:20
|13:50
|18:28
|21:28
|23:12
|26
|13 июля
|04:53
|06:21
|13:50
|18:28
|21:28
|23:11
|27
|14 июля
|04:54
|06:22
|13:50
|18:28
|21:27
|23:10
|28
|15 июля
|04:55
|06:22
|13:50
|18:28
|21:27
|23:09
|29
|16 июля
|04:56
|06:23
|13:50
|18:27
|21:26
|23:08
|30
|17 июля
|04:57
|06:24
|13:51
|18:27
|21:26
|23:07
Разница во времени для других городов и районов
|Агдам +11
|Дашкясан +15
|Имишли +7
|Мингячевир +11
|Шеки +12
|Агдаш +10
|Шабран +4
|Кялбаджар +15
|Марнеули (Тбилиси) +20
|Шамкир+15
|Агсу +5
|Ширван+4
|Кюрдамир +6
|Нахчыван +18
|Шарур +18
|Агджабеди +10
|Физули +11
|Гах +11
|Нефтчала +3
|Шуша +13
|Агстафа +18
|Гёйчай +8
|Газах +19
|Oгуз + 11
|Тертер +12
|Астара +4
|Гянджа +14
|Габала + 8
|Ордубад +16
|Товуз +16
|Бабек +18
|Гедабек +16
|Губа +5
|Саатлы +6
|Ярдымлы +8
|Балакян +5
|Горанбой +12
|Гусар +4
|Сабирабад +6
|Евлах +11
|Бейляган +10
|Гаджигабул +4
|Лачин +14
|Сальян +4
|Уджар +8
|Барда +11
|Горадиз +10
|Лянкяран +5
|Сиязань +3
|Загатала +15
|Джалилабад +6
|Гёйгёль +14
|Лерик +7
|Сумгаит +1
|Зангилан +13
|Джабраиль +12
|Хачмаз +4
|Масаллы +5
|Шемаха +6
|Зардаб+9
|Джульфа +18
|Исмаиллы +6
|Мараза +3
|Шахбуз +18
Valeh DadaşovАвтор новости
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