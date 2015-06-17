Завтра начинается месяц Рамазан - РАСПИСАНИЕ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

Как сообщает Report, согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК), 1-й день месяца Рамазан попадает на 18-е июня. Ид-уль-фитр - праздник Рамазан приходится на 1-е число месяца Шавваль - 18 июля. В этот день будет совершена праздничная молитва.

Агентство Report предлагает календарь месяца Рамазан и молитву на первый день поста.

Молитва на 1-й день: "О, Аллах! Сделай мой пост в этот день настоящим постом постящихся и мою молитву настоящей молитвой искренне молящихся. И пробуди меня в этот день от сна беспечных и беззаботных. И прости мне прегрешения, о, Господь миров! Прости меня, о, Прощающий грешников!"

Отметим, что сегодня вечер нийет, т.е. следует делать намерение для начала поста.

Календарь Управления мусульман Кавказа на Рамазан:

Дата хиджри

1436 Григорианская дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша 1 18 июня 04:39 06:10 13:45 18:25 21:29 23:17 2 19 июня 04:39 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 3 20 июня 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 4 21 июня 04:40 06:10 13:46 18:26 21:30 23:18 5 22 июня 04:40 06:11 13:46 18:26 21:31 23:19 6 23 июня 04:40 06:11 13:46 18:27 21:31 23:19 7 24 июня 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19 8 25 июня 04:40 06:11 13:47 18:27 21:31 23:19 9 26 июня 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 10 27 июня 04:41 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 11 28 июня 04:42 06:12 13:47 18:27 21:31 23:19 12 29 июня 04:42 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19 13 30 июня 04:43 06:13 13:48 18:28 21:31 23:19 14 1 июля 04:43 06:14 13:48 18:28 21:31 23:19 15 2 июля 04:44 06:14 13:48 18:28 21:31 23:18 16 3 июля 04:45 06:15 13:48 18:28 21:31 23:18 17 4 июля 04:45 06:15 13:49 18:28 21:31 23:17 18 5 июля 04:46 06:16 13:49 18:28 21:31 23:17 19 6 июля 04:47 06:16 13:49 18:28 21:30 23:17 20 7 июля 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:16 21 8 июля 04:48 06:17 13:49 18:28 21:30 23:15 22 9 июля 04:49 06:18 13:50 18:28 21:30 23:15 23 10 июля 04:50 06:19 13:50 18:28 21:29 23:14 24 11 июля 04:51 06:19 13:50 18:28 21:29 23:13 25 12 июля 04:52 06:20 13:50 18:28 21:28 23:12 26 13 июля 04:53 06:21 13:50 18:28 21:28 23:11 27 14 июля 04:54 06:22 13:50 18:28 21:27 23:10 28 15 июля 04:55 06:22 13:50 18:28 21:27 23:09 29 16 июля 04:56 06:23 13:50 18:27 21:26 23:08 30 17 июля 04:57 06:24 13:51 18:27 21:26 23:07

Разница во времени для других городов и районов