    CBA currency exchange rates (28.10.2025)

    Finance
    • 28 October, 2025
    • 09:27
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.35% to 1.9883 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.62% to 2.1450 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9883

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1450

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1158

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0138

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1185

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2395

    1 DKK (Danish krone)

    0.2655

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6262

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2723

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1816

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1431

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5221

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2158

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5465

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3163

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5103

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1003

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1704

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6016

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4686

    1 RON (Romanian leu)

    0.3901

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3139

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3193

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1192

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9831

    Gold (1 ounce)

    6,756.6160

    Silver (1 ounce)

    79.3169

    Platinum (1 ounce)

    2,692.6215

    Palladium (1 ounce)

    2,409.3930
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

