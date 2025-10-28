Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)
- 28 oktyabr, 2025
- 09:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,35 % artaraq 1,9883 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62 % artaraq 2,1450 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9883
|
100 Rusiya rublu
|
2,1450
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1158
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0138
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1185
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2395
|
1 Danimarka kronu
|
0,2655
|
1 Gürcü larisi
|
0,6262
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2723
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1816
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1431
|
1 İsrail şekeli
|
0,5221
|
1 Kanada dolları
|
1,2158
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5465
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3163
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5103
|
1 Moldova leyi
|
0,1003
|
1 Norveç kronu
|
0,1704
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6016
|
1 Polşa zlotası
|
0,4686
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3901
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3139
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3193
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,1192
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9831
|
Qızıl
|
6756,6160
|
Gümüş
|
79,3169
|
Platin
|
2692,6215
|
Palladium
|
2409,3930