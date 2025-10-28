İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,35 % artaraq 1,9883 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62 % artaraq 2,1450 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9883

    100 Rusiya rublu

    2,1450

    1 Avstraliya dolları

    1,1158

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0138

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1185

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2395

    1 Danimarka kronu

    0,2655

    1 Gürcü larisi

    0,6262

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2723

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1816

    1 İsveçrə frankı

    2,1431

    1 İsrail şekeli

    0,5221

    1 Kanada dolları

    1,2158

    1 Küveyt dinarı

    5,5465

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3163

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5103

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1704

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6016

    1 Polşa zlotası

    0,4686

    1 Rumıniya leyi

    0,3901

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3139

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3193

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,1192

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9831

    Qızıl

    6756,6160

    Gümüş

    79,3169

    Platin

    2692,6215

    Palladium

    2409,3930
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

